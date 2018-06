NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> hat am Donnerstag auch im New Yorker Handel seine Gewinne vom Vortag größtenteils halten können und wurde zuletzt bei 1,3104 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am frühen Nachmittag noch auf 1,3145 (Mittwoch: 1,2942) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,7607 (0,7727) Euro.

Die Ankündigung der fortgesetzten Niedrigzinspolitik der US-Zentralbank Federal Reserve (Fed) hatte den Euro am Vorabend deutlich steigen lassen. Am Markt hieß es, Anleger suchten nach höher verzinsten Anlagemöglichkeiten. "Die Aussagen haben nachgewirkt und den Euro weiter gestützt", sagte Devisenexperte Lothar Heßler vom Bankhaus HSBC Trinkaus. Am Markt wird laut Heßler zudem erwartet, dass sich Griechenland mit seinen privaten Gläubigern auf einen Kompromiss beim geplanten Schuldenschnitt einigt.