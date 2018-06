Offenbach (dpa) - Heute ist es in der Westhälfte vielfach stark bewölkt. Im Tagesverlauf kommt es von Ostfriesland bis zum Saarland zu leichten Niederschlägen, zunächst meist als Regen oder Sprühregen, später teils als Schnee, so der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach.

Vor allem im Bergland ist anfangs auch gefrierender Regen mit Glatteis möglich. Sonst halten sich am Vormittag besonders im Süden noch Nebel- oder Hochnebelfelder. Nach deren Auflösung ist es heiter bis wolkig und trocken. Nur vereinzelt hält sich der Hochnebel bis zum Abend.

Die Höchsttemperaturen liegen zwischen -2 Grad im Südosten und +5 Grad im Westen. Im Rheinland erreichen sie vereinzelt bis 7 Grad. Dazu weht im Süden ein meist schwacher, nach Norden hin und in Berglagen mäßiger, an der Nordseeküste auch starker bis stürmischer Südostwind.