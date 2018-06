Boston (dpa) - Eine Puddingschüssel für Claire Danes: Die US-Schauspielerin («Les Misérables», «Terminator 3») ist von Studenten der Harvard-Universität in Cambridge bei Boston mit dem «Hasty Pudding Award» ausgezeichnet worden.

Danes wurde am Donnerstag (Ortszeit) als «Frau des Jahres» geehrt. Sie fühlte sich sichtlich wohl zwischen all den Studenten der Theatergruppe und ließ sich feiern.

Die 32-Jährige genoss die Parade über den Universitätscampus. Eingerahmt war sie von zwei Studenten, die sich als Frauen verkleidet hatten und mit ihren Perücken und gelben und roten Kleidern viel farbenfroher aussahen als der Star im hellen Trenchcoat. Aber Danes strahlte an dem eisigen Wintertag in Neuengland die Menschen an und bedankte sich artig für die Ehre.

Die 1795 gegründeten Hasty Pudding Theatricals sind eine der ältesten Theatergruppen der USA. Zu ihnen gehörten als junge Studenten der spätere Oscar-Gewinner Jack Lemmon und die nachmaligen US-Präsidenten Theodore und Franklin Roosevelt. Benannt ist die Truppe nach einem beliebten Getreidebrei - folglich ist die von ihr vergebene Trophäe auch eine Puddingschüssel. Als «Mann des Jahres» soll in der nächsten Woche Jason Segel («How I Met Your Mother») ausgezeichnet werden. Im vergangenen Jahr ging die augenzwinkernde Ehrung an Julianne Moore («Crazy, Stupid, Love») und Talkmaster Jay Leno.

Die «Hasty Puddings» im Netz