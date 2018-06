Milwaukee (SID) - Die Milwaukee Bucks müssen in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA vorerst ohne Andrew Bogut um das Play-off-Ticket kämpfen. Der Center aus Australien hat sich am Mittwoch im Spiel bei den Houston Rockets (105:99) einen Knöchelbruch zugezogen. Bogut zog sich die Verletzung bei der Landung nach einem versuchten Block zu.

Der 27-Jährige hatte in seiner Karriere immmer wieder mit schweren Verletzungen zu kämpfen. 2010 erlitt er bei einem Sturz mehrere Knochenbrüche in der Hand und renkte den Ellbogen aus. Im vergangenen Jahr musste Bogut am Ellbogen operiert werden.