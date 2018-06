Dallas (Texas/USA) (SID) - Dirk Nowitzki hat die verordnete Spielpause in der NBA gut getan. "Ich fühle mich besser", sagte der Basketballstar der Dallas Mavericks nach seinem mehrtägigen Einzeltraining. Der 33-Jährige war in den letzten beiden Partien wegen anhaltender Knieprobleme geschont worden, auch am Freitag im Heimspiel gegen die Utah Jazz wird der Würzburger nur zuschauen.

"Es war wirklich eine gute Woche für mich. Ich konnte an Sachen arbeiten, die vorher wegen der Probleme mit dem Knie nicht möglich waren. Das ist echt gut", sagte Nowitzki der Dallas Morning News: "Wir haben viel mit Gewichten gearbeitet, ich bin etwas gelaufen und habe ein wenig geworfen."

Der NBA-Champion freut sich darüber, dass das Spezialprogramm erfolgreich ist. Dennoch will Nowitzki so schnell wie möglich auf das Parkett zurückkehren. "Ich bin froh, wenn die Woche vorbei ist und ich wieder mit den Jungs rausgehen kann", sagte der Nationalspieler.

Voraussichtlich wird Nowitzki am Wochenende im Heimspiel gegen die San Antonio Spurs wieder zum Aufgebot der Mavericks gehören. "Wir peilen Sonntag an, werden aber von Tag zu Tag sehen, wie es im Training läuft", so Nowitzki. Mavericks-Trainer Rick Carlisle hat bislang noch nicht entschieden, wann er seinen Topspieler zurückholt.

Dass mangelnde Fitness neben der Knieprobleme ein weiterer Grund für die Pause gewesen sei, wies Nowitzki zurück. "Ich weiß nicht, warum der Trainer das gesagt hat. Ich hatte überhaupt kein Konditionsproblem. Man kann daran niemals genug arbeiten, aber davon wurde ich nicht gebremst." Enttäuscht sei er von Carlisles Aussage aber nicht.

Ohne Nowitzki, der am vergangenen Wochenende aus dem Spielbetrieb genommen worden war und am Mittwoch in Dallas als "Zivilist" den Meisterring entgegengenommen hatte, haben die Mavericks zwei Spiele gewonnen und eins verloren.