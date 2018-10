Langenfeld/Mettmann (dpa) - Erst tötet er Frau und Kinder, dann legt er Feuer und stirbt selbst: In einer Wohnung in Nordrhein-Westfalen hat ein 34-Jähriger seine Familie ausgelöscht. Der Vater hinterlässt einen Abschiedsbrief und viele Fragen.

Wie die Polizei berichtete, war der Sohn fünf Jahre alt, die Tochter gerade neun Monate. Ob sich der Vater selbst tötete oder durch den Band in Langenfeld bei Düsseldorf starb, war laut Polizei am Freitag noch unklar.

Im Internet hinterließ der 34-Jährige einen Abschiedsbrief. Zu dessen Inhalt wurde zunächst nichts bekannt. Die entsprechende Seite wurde gesperrt. «Wir gehen davon aus, dass er den Tod durch den Brand billigend in Kauf genommen oder sich selbst getötet hat», sagte der Sprecher der Polizei Mettmann, Frank Sobotta. Die genaue Todesursache sei bei allen Opfern noch unbekannt. Genaueres sollen Obduktionen klären.

Zum Motiv gab die Polizei noch keine Hinweise. «Wir sind jetzt auf der Suche nach Verwandten und Bekannten», sagte Sobotta. Erste Bekannte hätten sich schon gemeldet. Die Polizei geht nicht davon aus, dass noch weitere Personen an der Tat beteiligt waren. Alle Mitglieder der Familie waren deutsche Staatsangehörige.

Der Brand war im zweiten Obergeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses ausgebrochen, in dessen Erdgeschoss sich auch ein Supermarkt befindet. Der Alarm ging um 6.52 Uhr ein. Die Feuerwehr konnte den Brand in der stark verrauchten Wohnung schnell löschen. Anschließend fanden die Retter die vier Toten.

Schon wenige Stunden nach dem Fund der Leichen hatte die Polizei Hinweise darauf, dass der Mann seine Frau und die Kinder getötet hatte. Eine Mordkommission ermittelt. In der Wohnung hatte die Feuerwehr schon im Oktober 2011 einen Schwelbrand löschen müssen.

In der vergangenen Woche waren bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Aachen drei Kinder gestorben. Die kleinen Jungen im Alter von zwei bis fünf Jahren hatten nach Ermittlungen von Sachverständigen wohl im Kinderzimmer unter dem Dach gezündelt.