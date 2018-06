Langenfeld/Mettmann (dpa) - Bei einen Wohnungsbrand in Langenfeld (Nordrhein-Westfalen) sind am Freitag vier Menschen ums Leben gekommen.

Unter den Toten seien zwei Kinder, berichtete die Polizei in Mettmann. Das Feuer war den Angaben zufolge kurz vor 7.00 Uhr im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Nähere Angaben konnten Polizei und Feuerwehr zunächst nicht machen.

Erst in der vergangenen Woche waren bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Aachen drei Kinder gestorben. Die kleinen Jungen im Alter von zwei bis fünf Jahren müssen nach Ermittlungen von Sachverständigen im Kinderzimmer unter dem Dach gezündelt haben.