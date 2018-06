New York (dpa) - Der erwartete Börsengang von Facebook scheint näher zu rücken. Nach Informationen des «Wall Street Journal» könnte das weltgrößte soziale Netzwerk schon am Mittwoch die nötigen Unterlagen bei der US-Börsenaufsicht einreichen. Demnach strebt Facebook eine Bewertung von 75 bis 100 Milliarden Dollar an. Die gewöhnlich gut unterrichtete Zeitung berief sich auf eine eingeweihte Person. Die verriet auch, dass vermutlich die US-Investmentbank Morgan Stanley den Börsengang federführend begleiten wird.

