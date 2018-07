Köln (SID) - Der Franzose Jules Bianchi wird beim Formel-1-Team Force India Ersatzfahrer hinter den Stammpiloten Nico Hülkenberg (Emmerich) und Paul di Resta (Großbritannien). Der 22-Jährige soll nach Angaben des Rennstalls bei mindestens neun Saisonrennen im Freitagstraining eingesetzt werden. Bianchi war in den beiden vergangenen Jahren in der GP2 unterwegs und belegte in der Gesamtwertung jeweils den dritten Platz.

"Die Chance, an den Rennwochenenden zum Einsatz zu kommen, ist ein wichtiger Schritt für mich. Das ist der beste Weg, um schnell zu lernen. Ich will auf mich aufmerksam machen, um irgendwann ein Cockpit zu bekommen", sagte Bianchi.