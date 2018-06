Bern (SID) - Borussia Mönchengladbachs Ex-Stürmer Raúl Bobadilla hat beim Schweizer Erstligisten Young Boys Bern einen Vertrag bis Juni 2014 unterschrieben. Das gab Bern nach der sportärztlichen Untersuchung am Freitag bekannt. Zudem besitzt der Argentinier eine Option für eine weitere Spielzeit.

Der Wechsel des 24-Jährigen, der die Rückennummer 9 tragen wird und am Dienstag gegen seinen Ex-Verein Grasshopper Club Zürich in einem Testspiel erstmals zum Einsatz kommen soll, war am Donnerstag perfekt gemacht worden.

Bobadilla, der im Sommer 2009 aus Zürich an den Niederrhein gewechselt war, hatte für die Borussia 59 Bundesliga-Spiele bestritten und dabei acht Tore erzielt.