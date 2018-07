Augsburg (SID) - Im Duell der Kellerkinder ist Fußball-Bundesligist FC Augsburg jedes Mittel recht, um gegen den 1. FC Kaiserslautern am Samstag (15.30 Uhr/Sky und Liga total!) den ersten Dreier im neuen Jahr einzufahren. "Ich hoffe, wir spielen ein fantastisches Spiel. Wenn es ein fieses und dreckiges Spiel wird, und wir gehen als Sieger vom Platz, ist das auch in Ordnung", sagte Trainer Jos Luhukay am Freitag: "Dann spielen wir eben nächste Woche wieder schön".

Für den Aufsteiger steht nach dem 0:1 beim SC Freiburg und dem Rückfall auf den letzten Tabellenplatz bereits viel auf dem Spiel. "Die Mannschaft weiß um die Bedeutung", sagte Luhukay, der seine Spieler für die Pleite im Breisgau in Schutz nahm. "Letzte Woche hat der Druck mitgespielt, gegen einen direkten Konkurrenten nicht verlieren zu dürfen. Der Charakter der Mannschaft darf dadurch nicht infrage gestellt werden. Ich habe das Vertrauen in meine Mannschaft".

Beim Spiel gegen den Tabellen-16. aus Kaiserslautern fehlen dem FC Augsburg verletzungsbedingt weiterhin Axel Bellinghausen und Neuzugang Jan Moravek. Beide steigen voraussichtlich am Dienstag wieder ins Mannschaftstraining ein. Dawda Bah und Edmond Kapllani sind ebenfalls noch nicht einsatzbereit.

Der Angolaner Nando Rafael und der Marokkaner Mohamed Amsif weilen noch beim Africa-Cup. Die Schulterverletzung, die Rafael beim 2:2 gegen den Sudan erlitten hatte, sei übrigens nicht so schlimm, sagte Luhukay.

Trotz der Ausfälle ist dem 48-Jährigen nicht Angst und Bange um die Zukunft: "Der Kader könne über sich hinauswachsen.