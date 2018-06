Köln (SID) - Sportdirektor Volker Finke hat das Interesse des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln an einer Verpflichtung des Stürmers Éder vom portugiesischen Klub Académica Coimbra im Wintertransfer-Fenster bestätigt. "Ich habe Eder schon Ende Oktober vor Ort beobachtet, aber der Preis für ihn ist sehr schnell in nicht realisierbare Höhe geschnellt. Jetzt ist er aber wieder im Gespräch", sagte Finke. Der Vertrag des 24 Jahre alten Portugiesen in Coimbra läuft im Sommer 2012 aus.

Die Geißböcke sind seit längerem auf der Suche nach einer Ergänzung im Sturm zu Nationalspieler Lukas Podolski und dem zuletzt länger verletzt ausgefallenen Slowenen Milivoje Novakovic. "Wir suchen jemanden, der das Toreschießen schon auf dem hohen Niveau praktiziert hat, sich aber auch mit einem Lächeln auf die Bank setzt", sagte Finke. Derzeit ist Köln neben Éder an ein, zwei weiteren Kandidaten dran. Im Idealfall soll am Montag ein möglicher Neuzugang zur sportärztlichen Untersuchung in die Domstadt kommen.