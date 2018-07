Seoul (SID) - Der ehemalige Duisburger Bundesliga-Profi und südkoreanische Fußball-Star Ahn Jung-Hwan hat im Alter von 36 Jahren seine aktive Laufbahn beendet. Zuletzt spielte der Angreifer in China. Seinen größten Moment feierte Ahn bei der WM 2002 im eigenen Land, als ihm in der Verlängerung per Kopf das 2:1-Siegtor gegen Italien geglückt war. Südkorea erreichte damals das WM-Halbfinale gegen Deutschland, verlor allerdings mit 0:1.