Seattle (dpa) - Die Kaffeehauskette Starbucks tut sich in Europa vergleichsweise schwer. Während im Rest der Welt die Kunden regelrecht in die Läden geströmt sind, legten die sogenannten vergleichbaren Verkäufe in der Region Europa, Naher Osten, Russland und Afrika im ersten Geschäftsquartal nur um magere 2 Prozent zu. Zum Vergleich: Weltweit betrug das Wachstum ohne Neueröffnungen 9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

