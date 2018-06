Göppingen (SID) - Handball-Nationalspieler Michael Haaß wird sich nach seinem bei der EM erlittenen Bruch des Sprunggelenks Anfang kommender Woche einer Operation unterziehen. Der Spielmacher von Bundesligist Frisch Auf Göppingen hatte sich die schwere Verletzung in Serbien bei einem Zusammenprall im letzten Hauptrundenspiel gegen Polen (32:33) zugezogen.

Haaß erhielt nach seiner Rückkehr in Göppingen einen neuen Gips. Die OP im Klinikum von Dr. Hallmaier in Rottenburg am Neckar muss einige Tage warten, da das Fußgelenk noch nicht abgeschwollen ist. Haaß fällt voraussichtlich drei bis vier Monate aus.