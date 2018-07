Belgrad (Serbien) (SID) - Auf dem Weg zur Weltmeisterschaft im kommenden Jahr (13. bis 27. Januar2013) droht den deutschen Handballern eine schwierige Aufgabe. Im Lostopf für das Qualifikationsspiel, das am Sonntag (13 Uhr) am Rande der Europameisterschaft in Belgrad ausgelost wird, warten mit Russland, Norwegen und Tschechien große Kaliber. Gegen letzteres Team hatte Deutschland zu Beginn der Europameisterschaft noch verloren.

Die Termine für das Hin- und Rückspiel der Play-off-Partie sind der 9./10. sowie der 16./17. Juni 2012. Welches Team zunächst Heimrecht hat, entscheidet sich ebenfalls am Sonntag. Die Gewinner der insgesamt sieben auszulosenden Qualifikationsspiele, sind bei der WM in Spanien dabei.

Weitere mögliche Gegner der Mannschaft von Bundestrainer Martin Heuberger sind die Slowakei, Österreich, Bosnien und Herzegowina, Weißrussland, Litauen, Montenegro, die Niederlande und Portugal.