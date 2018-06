Washington (dpa) - US-Außenministerin Hillary Clinton kommt nach Deutschland. Die 64-Jährige werde an der Sicherheitskonferenz vom 3. bis zum 5. Februar in München teilnehmen, teilte das State Department in Washington mit. Clinton nutze die Reise auch für bilaterale Treffen mit Kollegen aus Europa und anderen Teilen der Welt, sagte Außenamtssprecherin Victoria Nuland. An Details werde noch gearbeitet. Nach der Konferenz reise die amerikanische Chefdiplomatin weiter nach Bulgarien. Auch US-Verteidigungsminister Leon Panetta hatte bereits für die Konferenz zugesagt.

