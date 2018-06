New York (dpa) - Der UN-Sicherheitsrat wird sich noch heute in einer Sondersitzung mit der Situation in Syrien befassen. Marokko soll einen Resolutionsentwurf vorgelegt haben. Bisher war es nicht gelungen, Syrien zu verurteilen, weil Russland und China dagegen waren. Die beiden Vetomächte hatten jede Kritik an ihrem Verbündeten und Waffenkunden blockiert. Der neue Resolutionsentwurf fordert das syrische Regime zum sofortigen Ende der Gewalt und demokratischen Reformen mit freien Wahlen auf.

