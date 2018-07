Berlin (dpa) - Mit der abkühlenden Konjunktur in Deutschland lässt auch der Boom bei den Steuereinnahmen langsam nach. Im Dezember stieg das Aufkommen von Bund und Ländern zwar nochmals um 4,1 Prozent auf einen Monatsrekord von fast 71 Milliarden Euro - doch die Zuwachsrate fiel damit erneut geringer aus als in den Vormonaten. Das geht aus dem Monatsbericht des Finanzministeriums hervor. Im November hatten Bund und Länder noch ein Plus von 7,6 Prozent verbucht, im Oktober betrug der Zuwachs sogar 8,5 Prozent.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.