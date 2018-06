Heilbronn (dpa) - Mehrere hundert Demonstranten haben bei einem Gedenkmarsch in Heilbronn ein Zeichen gegen Fremdenhass und rechte Gewalt gesetzt. Mehr als 700 Menschen beteiligten sich nach Angaben der Polizei an dem Demonstrationszug, die Veranstalter sprachen von rund 1000 Teilnehmern. Der Protest sollte unter anderem an die in Heilbronn getötete Polizistin Michele Kiesewetter und an die anderen neun Opfer der Neonazi-Mordserie erinnern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.