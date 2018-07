Dortmund (SID) - Dortmunds Meistertrainer Jürgen Klopp schickt seinen am Schambein verletzten Star Mario Götze in der kommende Woche in Urlaub. Dies kündigte der Coach vor dem Heimspiel am Samstag gegen 1899 Hoffenheim im Interview beim Pay-TV-Sender Sky an. "Er muss am Montag nochmals zum Arzt. Er wird nicht soviel Gelegenheit haben, in Urlaub zu gehen", sagte Klopp. Aufgrund der langwierigen Blessur muss der 19-jährige Götze mit einer achtwöchigen Pause rechnen.

Götze selbst hatte bereits erklärt, dass er zwei Wochen völlige Ruhe haben müsse. "Vielleicht fliege ich sogar in die Sonne. Vielleicht ist es ganz gut, wenn ich komplett Abstand gewinne", hatte Götze der Bild gesagt, "dass ich acht Wochen ausfallen werde, hat mich natürlich runtergezogen. Aber es muss weitergehen."