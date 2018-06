London/Liverpool (SID) - Im Schlagerspiel in der vierten Runde des englischen Fußball-Pokals setzte sich der FC Liverpool gegen den Erzrivalen und Rekordmeister Manchester United durch. An der Anfield Road gewannen die Reds durch einen Treffer des Niederländers Dirk Kuyt (88.) 2:1 (1:1) und erreichten das FA-Cup-Achtelfinale.

Die Anfield Road glich einem Tollhaus, nachdem Kuyt die Hausherren zum Sieg geschossen hatte. Der Däne Daniel Agger (22.) hatte die Liverpooler per Kopf in Führung gebracht. Der Südkoreaner Park Ji-Sung (40.) erzielte per Direktabnahme den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. ManUnited-Profi Antonio Valencia (19.) hatte mit einem Pfostenschuss Pech.

Der FC Chelsea hatte zuvor beim Premier-League-Konkurrenten Queens Park Rangers 1:0 (0:0) gewonnen. Juan Mata sorgte per Foulelfmeter (63.) für die Entscheidung im Londoner Derby zugunsten der Blues. Vorausgegangen war eine Attacke von Clint Hill an Daniel Sturridge im Strafraum.

Keine Handshakes der Spieler hatte es vor dem Anpfiff gegeben. Die Streichung der obligatorischen Geste aus dem offiziell festgelegten Programm des nationalen Fußball-Verbandes FA erfolgte auf Antrag beider Klubs mit Blick auf die am Mittwoch (1. Februar) stattfindende Gerichtsanhörung von Chelseas Nationalmannschaftskapitän John Terry wegen angeblich rassistischer Beschimpfungen von QPR-Profi Anton Ferdinand.

Ferdinand hatte die Vorwürfe nach dem Duell beider Teams am 23. Oktober 2011 erhoben. Die Staatsanwaltschaft sieht die Anschuldigungen durch Internet-Videos belegt und hatte daraufhin das Verfahren gegen Terry eingeleitet. Chelseas Spielführer bestreitet die Vorwürfe und bezeichnet den Vorgang als eine Hetzkampagne gegen seine Person.