Wien (dpa) - In der Hofburg Tanz, davor Proteste: Etwa 2600 Gegner des Wiener Burschenschafter-Balls haben nach Polizeiangaben am Abend gegen die Tanzveranstaltung in der Hofburg demonstriert. Bei den Protesten habe es keine größeren Zwischenfälle gegeben, sagte ein Polizeisprecher der dpa in Wien. Die Proteste richteten sich gegen den Veranstalter, den Dachverband einer Reihe von akademischen Burschenschaften, darunter auch schlagende und deutsch-nationale Verbindungen mit zweifelhaftem Verhältnis zur Geschichte.

