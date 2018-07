Neuss (dpa) - Schwer bewaffnete Räuber haben in Neuss in Nordrhein-Westfalen in der Nacht einen Geldtransporter überfallen und vermutlich mehrere hunderttausend Euro erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, bedrohten vier oder fünf maskierte Männer die Besatzung des Geldtransporters und flüchteten anschließend mit ihrer Beute in einem Auto. Wenig später wurde das Fluchtauto brennend in der Nähe des Tatorts gefunden. Eine Fahndung, an der auch ein Hubschrauber beteiligt war, verlief erfolglos.

