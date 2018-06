Moskau (dpa) - Ein unbemannter russischer Versorgungsfrachter mit mehr als 2,6 Tonnen Nachschub an Bord hat nach rund zweitägigem Flug an der Internationalen Raumstation ISS angedockt. Das teilte das Flugleitzentrum nahe Moskau in der Nacht laut Agentur Itar-Tass mit. Der Transporter vom Typ Progress brachte Lebensmittel, Treibstoff, wissenschaftliche Geräte sowie Post für die sechs Crew-Mitglieder zum Außenposten der Menschheit. Das Raumschiff war in der Nacht zum Donnerstag vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan gestartet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.