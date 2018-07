Köln (SID) - Mit Bayern München, Borussia Dortmund und Schalke 04 kämpfen gleich drei Bundesligisten mit jeweils 37 Zählern um die Spitzenposition in der Liga. Der Rekordmeister verteidigt im Spiel gegen den VfL Wolfsburg die Führung, während der BVB mit einem Sieg gegen 1899 Hoffenheim auf die Spitze schielt. Der Dritte im Bunde, Schalke, reist zum Topspiel um 18.30 Uhr beim 1. FC Köln und hofft auf den fünften Sieg in Serie. Auch Werder Bremen hat in der Partie gegen Bayer Leverkusen um 15.30 Uhr Hoffnungen, die Sechs-Punkte-Lücke zu Borussia Mönchengladbach zu schließen und oben ein Wörtchen mitzureden. Zeitgleich geht es in der Begegnung zwischen Hertha BSC Berlin und dem Hamburger SV und im Spiel Augsburg gegen Kaiserslautern um wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Angeführt von Richard Freitag und dem Tournee-Siebten Severin Freund starten die deutschen Skispringer unter der Leitung von Bundestrainer Werner Schuster beim Weltcup in Sapporo. Nicht dabei sind Martin Schmitt (Knieprobleme) und Maximilian Mechler, dem Schuster eine Wettkampfpause verordnet hat.

Debütantin Nathalie Weinzierl geht bei der Eiskunstlauf-Europameisterschaften in Sheffield als 20. in das Kürfinale um 18.30 Uhr. Die 17 Jahre alte Mannheimerin wurde für ihre verletzte Vereinskollegin Sarah Hecken nachnominiert.

Im Damen-Finale bei den Australian Open zwischen der Russin Maria Scharapowa und der Weißrussin Wiktoria Asarenka geht es nicht nur um den Titel, sondern auch um die Nummer eins in der Weltrangliste. Die Siegerin wird am Montag als neue Nummer eins geführt und löst damit die im Viertelfinale gescheiterte Dänin Caroline Wozniacki ab. Das Endspiel beginnt um 9.30 Uhr.