Hamburg (SID) - (SID) - Der frühere Box-Weltmeister Jürgen Brähmer hat nach 21 Monaten Kampfpause ein beeindruckendes Comeback im Halbschwergewicht gefeiert. Der 33 Jahre alte Schweriner besiegte den international unbekannten spanischen Meister José Maria Guerrero vor 1300 Zuschauern im Ballsaal des Hamburger Hotels "Grand Elysée" ohne jede Mühe durch technischen K.o. in der vierten Runde (einstimmig nach Punkten). Damit schraubte Brähmer seinen Kampfrekord auf 37 Siege in 39 Kämpfen (29 durch K.o.). Das einstige "Jahrhunderttalent" hatte im April vergangenen Jahres seinen Titel nach Version der WBO verloren, nachdem er drei Kämpfe in Serie abgesagt hatte.