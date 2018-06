Luxemburg (SID) - Der Hamburger Markus Deibler hat Australiens Schwimm-Star Ian Thorpe beim Meeting in Luxemburg bezwungen und über 200 m Freistil als Zweiter angeschlagen. In 1:51,09 Minuten musste sich Deibler nur dem Israeli Youri Samuilich (1:50,96 Minuten) geschlagen geben. Thorpe enttäuschte in 1:51,51 Minuten als Vierter erneut. Der fünfmalige Olympiasieger peilt nach fünfjähriger Wettkampfpause die Qualifikation für die Spiele in London an, muss sich jedoch noch gewaltig steigern.

Seine beste Zeit über die vier langen Bahnen nach seinem Comeback hatte Thorpe mit 1:50,79 Minuten Mitte Januar in Melbourne erzielt. Bei der WM 2001 in Fukuoka war Thorpe mit 1:44,06 Minuten letztmals Weltrekord geschwommen.