Luxemburg (SID) - Australiens Schwimm-Star Ian Thorpe hat beim Meeting in Luxemburg souverän das Finale über seine einstige Weltrekordstrecke 200 m Freistil erreicht. Der 29-Jährige, der nach fünf Jahren Wettkampfpause die Qualifikation für die Olympischen Spiele in London anpeilt, belegte im Vorlauf in 1:52,05 Minuten Platz zwei, ließ es dabei auf der zweiten Rennhälfte eher locker angehen. Vorlaufschnellster war der junge Belgier Pholien Systermans (1:51,90). Der Hamburger Markus Deibler mühte sich als Neunter (1:54,01) in den Endlauf der besten Zehn.

Seine beste Zeit über die vier langen Bahnen nach seinem Comeback hatte Thorpe mit 1:50,79 Minuten Mitte Januar in Melbourne erzielt. Bei der WM 2001 in Fukuoka war Thorpe mit 1:44,06 Minuten letztmals Weltrekord geschwommen.