Oberwiesenthal (SID) - Tim Tscharnke und Stefanie Böhler haben bei den deutschen Meisterschaften der Skilangläufer in Oberwiesenthal die Titel im Skiathlon geholt. Der Olympia-Zweite Tscharnke (Biberau) gewann nach 20 Kilometern, von denen je zehn im klassischen und freien Stil absolviert wurden, den Zielsprint gegen Thomas Bing (Rhön) und Hannes Dotzler (Sonthofen). Dotzler hatte am Donnerstag bereits im Sprint gesiegt.

Spannend ging es auch bei den Frauen zu: Böhler (Ibach), Olympia-Zweite 2006 in der Staffel, siegte nach zehn Kilometern im Fotofinish vor Lokalmatadorin Monique Siegel (Oberwiesenthal) und Elisabeth Schicho (Schliersee). Auch Schicho stand nach Platz drei im Sprint zum zweiten Mal auf dem Treppchen.

Olympiasiegerin Evi Sachenbacher-Stehle (Reit im Winkl), die in diesem Winter noch kein Weltcup-Rennen absolviert hat, kam mit einem Rückstand von 1:00,2 Minuten als Sechste ins Ziel. Weiter offen ist, ob Sachenbacher noch in diesem Winter in den Weltcup-Zirkus einsteigt. Die 31-Jährige tritt derzeit kürzer, um sich ganz auf die kommende WM-Saison sowie Olympia 2014 zu konzentrieren.

Am Sonntag gehen die Wettkampftage mit den Einzel-Wettbewerben in der klassischen Technik zu Ende.