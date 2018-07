Trier (SID) - Die Basketballer von TBB Trier haben in der Bundesliga das hart umkämpfte Kellerduell gegen EnBW Ludwigsburg mit 75:74 (39:44) gewonnen. Durch den sechsten Sieg in der laufenden Saison überholte das Team von Trainer Henrik Rödl mit 12:26 Zählern die zuvor punktgleichen Ludwigsburger (10:28) in der Tabelle und liegt jetzt auf dem 16. Rang.

Bester Werfer bei Trier war Maik Zirbes mit 22 Punkten. Für den Tabellenvorletzten Ludwigsburg verbuchte Anthony Fisher als Topscorer 14 Zähler.