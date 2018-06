Köln (SID) - Die Düsseldorfer EG hat den Kölner Haien im 194. Rheinderby eine empfindliche Niederlage zugefügt und den Erzrivalen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hinter sich gelassen. Der achtmalige deutsche Meister feierte in der mit 18.581 Zuschauern ausverkauften Kölner Arena einen hochverdienten 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)-Sieg. Düsseldorf liegt in der Tabelle mit 61 Zählern direkt vor den punktgleichen Kölnern auf dem siebten Platz.

Adam Courchaine traf doppelt für die Gäste, die weiteren Tore erzielten Connor James und Benjamin Gordon. Aufseiten der Kölner trugen sich Jason Jaspers und Philip Gogulla in die Torschützenliste ein.

Haie-Trainer Uwe Krupp nahm bereits 3:52 Minuten vor der Schlusssirene den Torhüter vom Eis. Doch auch mit dem zusätzlichen Angreifer konnten die Kölner den Sieg der weiter um ihre Zukunft kämpfenden Gäste nicht mehr in Gefahr bringen. Durch den 88. Derbysieg gegen Köln verbesserte die DEG ihre Bilanz. Köln hat 95 Duelle gewonnen, elf Spiele endeten Unentschieden.

Zuvor hatten die Eisbären Berlin durch zwei späte Tore ihren Vorsprung an der Tabellenspitze behauptet. Bei den Straubing Tigers gewann der Titelverteidiger mit 2:1 (0:1, 0:0, 2:0). Berlin liegt mit 79 Punkten weiter drei Punkte vor dem ERC Ingolstadt (76), der am 41. Spieltag 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) gegen die zum fünften Mal in Folge sieglosen Hamburg Freezers gewann.

Dahinter folgen die Adler aus Mannheim (75). Der Tabellendritte setzte sich mit 3:2 (0:1, 1:1, 2:0) gegen die Nürnberg Ice Tigers durch. Der EHC Wolfsburg liegt nach einem 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) gegen den EHC München auf dem vierten Platz.

Zwei Tage nach dem bitteren 0:4 bei den Iserlohn Roosters lag Berlin bei den Tigers lange mit 0:1 zurück, ehe Rückkehrer Sven Felski (53.) der Ausgleich gelang. Der Routinier gehörte nach einer Vier-Spiele-Sperre erstmals wieder zum Aufgebot der Eisbären. Den Siegtreffer erzielte Julian Talbot (56.) in Unterzahl. Für die Entscheidung zugunsten der Mannheimer sorgte Marcus Kink (51.). André Huebscher (45.) brachte die drei Punkte für Wolfsburg unter Dach und Fach.