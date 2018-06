Hamburg (dpa) - Bulgarien hat sich für eine führende Rolle Deutschlands in der EU und für einen europaweit harten Sparkurs ausgesprochen. Er sei zu hundert Prozent sicher, dass Deutschland in ein viel stärkeres Europa führen könne, sagte Präsident Rossen Plewneliew der «Financial Times Deutschland». Die von Bundeskanzlerin Angela Merkel vertretene Stabilitätskultur müsse in ganz Europa zur höchsten Priorität werden. Dabei richte sich Sparsamkeit nicht gegen Wachstum.

