Berlin (dpa) - Das Bundesfinanzministerium hat Informationen aus EU-Kreisen über eine Telefonkonferenz der Euro-Finanzminister zur Schuldenkrise in Griechenland dementiert. Dem Ministerium sei dazu nichts bekannt, sagte eine Sprecherin. In Brüssel hatte es zuvor aus mehreren Quellen geheißen, die Minister wollten noch heute über die zugespitzte Situation in Griechenland beraten. Eine offizielle Bestätigung dafür war auch in Brüssel nicht zu bekommen.

