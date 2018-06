Berlin (dpa) - Schauspielerin Brigitte Nielsen ist «Dschungelkönigin 2012». Die 48-Jährige bekam beim Telefonvoting die meisten Stimmen der RTL-Zuschauer. «Oh my god, das glaube ich nicht», rief sie am Sonntagmorgen (Ortszeit), riss den Arm in die Luft und bedankte sich unter Tränen bei ihren Fans.

Das dänische Ex-Model löst Moderator Peer Kusmagk auf dem Dschungelthron ab. Das Finale verfolgten 7,43 Millionen Zuschauer (29,4 Prozent Marktanteil). In der für RTL relevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen waren es 4,51 Millionen (42,5 Prozent).

Auf dem zweiten Platz landete die 19-jährige Sängerin Kim Debkowski, bekannt aus «Deutschland sucht den Superstar»). Dritter wurde der 25 Jahre alte Schauspieler Rocco Stark («Hand aufs Herz»). Die sechste Staffel von «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» war am 13. Januar mit elf mehr oder minder Prominenten im australischen Dschungel gestartet.

In der am Samstagabend in Deutschland ausgestrahlten Sendung absolvierten alle drei Finalisten noch eine Dschungelprüfung. Als Belohnung servierte RTL ein Drei-Gänge-Menü mit Tomate-Mozzarella, Fleisch und Pommes sowie Vanilleeis samt Brownie zum Dessert.

Rocco musste unter dem Motto «Kampfgeist» an fünf Rädern drehen, um weiter oben hängende Sterne per Seilwinde nach unten zu befördern. Allerdings lagen auf dem Weg dahin drei Becken mit Schlamm, einer Art Treibsand und stinkendem Brackwasser, durch die der 25-Jährige musste. Der Sohn von Uwe Ochsenknecht sammelte fünf Sterne - die Moderatoren Sonja Zietlow und Dirk Bach zogen ihm jedoch einen ab, weil Rocco das abgesteckte Terrain zwischendurch verlassen hatte.

Brigitte musste bei ihrer Prüfung Sterne für den Hauptgang erkämpfen. Die Schauspielerin hatte «Risikobereitschaft» gewählt und bekam jeweils ein gewöhnliches Gericht wie Sushi oder Putenmedaillons serviert und eine Buschspeise. Die 48-Jährige versuchte, alle der angeblichen australischen Spezialitäten in vorgegebener Zeit zu schlucken - darunter vier Truthahn-Hoden, pürierte Ente mit Entenblut sowie Straußen-Anus. «Ich esse kein Arschloch, von niemandem», sagte die Schauspielerin - und kaute doch drauflos. Am Ende reichte es für vier von fünf Sternen.

Um die Nachspeise kämpfte Kim unter dem Motto «Abenteuerlust». Die 19-Jährige musste mit verbundenen Augen mittels Händen, Füßen oder dem Mund Strauß, Kröten, Krokodil, Skorpion und Aale identifizieren. Dreimal lag sie richtig.

Seit 2004 schickt der Kölner Privatsender in unregelmäßigen Abständen Prominente - meist mit Geldproblemen - in den Dschungel. Noch nie sei es dabei so nass gewesen, sagte Zietlow beim Finale. Sintflutartiger Regen hatte an einigen Tage das Pritschenlager überspült. Eine Dschungelprüfung musste sogar ohne das sonst wie gewohnt lästernde Moderatoren-Duo im Camp stattfinden. Ausgeschiedene Kandidaten konnten nicht ins Hotel, weil Wassermassen die Straßen versperrten. Evakuierung war immer mal wieder Gesprächsthema.

Gleichzeitig schien RTL Gefahr- und Ekelfaktor steigern zu wollen. Statt wie sonst Känguruhoden mussten die Camper Buschschweinvagina, Buschschweinsperma und Buschhirschpenis schlucken. Krokodile, von denen sonst entschuppte Teile im Kochtopf landeten, warteten diesmal quicklebendig auf die Kandidaten bei den Dschungelprüfungen.

Einer machte nicht mit und wartete nicht auf seinen vom Zuschauer bestimmten Rauswurf: Rockmusiker Martin Kesici rief als einziger den Satz «Ich bin ein Star, holt mich hier raus!» und ging freiwillig.