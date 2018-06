Paris (SID) - Die deutschen Florettfechter haben dem Erfolgsdruck standgehalten und sich im Kampf um ein Olympiaticket eindrucksvoll zurückgemeldet. Das Team um Olympiasieger Benjamin Kleibrink (Tauberbischofsheim) und den viermaligen Weltmeister Peter Joppich (Koblenz) belegte beim Weltcup in Paris einen starken zweiten Platz und sammelte wichtige Weltranglistenpunkte.

Das Quartett Kleibrink, Joppich, Sebastian Bachmann und Andre Wessels (beide Bonn) musste sich erst im Finale dem Weltranglistenersten Italien mit 39:45 geschlagen geben. Gegen die Italiener hatten die Deutschen bei der WM in Catania im Oktober noch im Viertelfinale gewonnen und sich später die Bronzemedaille gesichert. "Das ist ein super Ergebnis. Unsere Erwartung war, das Halbfinale zu erreichen. Das haben die Jungs prima umgesetzt", sagte Bundestrainer Uli Schreck.

In Paris schaltete sein Quartett im Viertelfinale den Weltranglistendritten Japan aus (43:34), im Halbfinale schlug das Team des Deutschen-Fechter-Bundes (DFeB) den auf Platz zwei geführten Weltmeister China (35:31). Trotz der Finalniederlage machten die Deutschen im Fernduell mit Russland (Rang drei) und Frankreich (Rang fünf) wichtige Punkte im Kampf um Weltranglistenplatz fünf gut. Dieser garantiert am Ende des Qualifikationszeitraums am 31. März neben dem London-Ticket für die Mannschaft auch drei Startplätze im olympischen Einzelwettkampf. "Wir sind auf einem guten Weg, die Qualifikation zu schaffen. Fest steht für mich aber auch, dass ich nicht anfange zu rechnen", sagte Schreck.

Der Erfolg am Sonntag in Paris rückte die schwachen Einzelergebnisse vom Vortag in den Hintergrund. In der französischen Hauptstadt hatte Joppich als bester Deutscher Rang acht belegt. Kleibrink hatte wegen einer Magen-Darm-Verstimmung auf seinen Einzelstart verzichtet und sich voll aufs Team konzentriert.

Einen Rückschlag im Kampf um London hatte dagegen Degen-Europameister Jörg Fiedler hinnehmen müssen. Der Leipziger war beim Weltcup im italienischen Legnano am Samstag mit einer 11:15-Niederlage gegen Michal Adamek aus Polen bereits in der ersten Runde ausgeschieden. "Ich bin enttäuscht und frustriert. Jetzt heißt es aber nach vorn schauen", sagte der 33-jährige Fiedler.

Bundestrainer Didier Ollagnon sieht die Olympia-Quali trotz des frühzeitigen Scheiterns noch nicht "in akuter Gefahr", zumal auch Fiedlers direkte Konkurrenten früh ausschieden. Bester Deutscher war Niklas Multerer (Heidenheim) auf Rang 16.

Im Degen werden bei den Männern in London nur Einzelmedaillen vergeben. Fiedler ist der einzige Deutsche, der sich berechtigte Hoffnungen auf eine Teilnahme machen kann. Im für Olympia unbedeutenden Teamwettkampf erreichte das DFeB-Team in Legnano nach einer Halbfinal-Niederlage gegen die USA Platz vier.