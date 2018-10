Köln (SID) - Die WM-Dritten Helena Fromm und Sümeyye Manz haben sich beim europäischen Taekwondo-Qualifikationsturnier im russischen Kasan das Ticket für die Olympischen Spiele gesichert. Fromm schaffte am Sonntag durch den Finaleinzug in der Klasse bis 67 kg die Qualifikation für die Spiele in der britischen Metropole. In der Vorschlussrunde setzte sich die 24-Jährige aus Oeventrop gegen Ex-Europameisterin Wiktoria Belanuskaja (Weißrussland) durch. Im Finale unterlag Fromm der Türkin Tatar Nur.

Die 22-Jährige Manz, die wie Fromm bereits 2008 in Peking teilgenommen hatte, holte am Freitag den ersten London-Startplatz für die deutschen Taekwondo-Sportler in London. Die türkischstämmige Nürnbergerin setzte sich im Halbfinale gegen die Ukrainerin Ganna Sorka durch, im Finale musste sie sich jedoch der dreimaligen Weltmeisterin Brigida Yague aus Spanien geschlagen geben.

Alberto Celestrin (Ingelheim/80 kg) unterlag in Kasan im Viertelfinale, nachdem sich bereits Levent Tuncat (Düsseldorf/68 kg) vorzeitig verabschiedet hatte. Damit wird kein deutscher Mann bei den Olympischen Spielen am Start sein.