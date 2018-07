Melbourne/Minsk (SID) - Weißrusslands Präsident Alexander Lukaschenko hat Wiktoria Asarenka nach ihrem Sieg bei den Australian Open und dem Sprung auf den Tennis-Thron geadelt: "Vika, du bist der Stolz einer ganzen Nation. Dein Heimatland ist ergriffen von deiner großen Leistung, die in die Geschichtsbücher eingegangen ist. Die Nation hat den Atem angehalten, als sie deine Schlachten im Melbourne Park verfolgt hat", sagte Lukaschenko in einem Statement, das vom Presseamt des Ministeriums veröffentlicht wurde.

Asarenka hatte am Samstag das Finale mit 6:3, 6:0 gegen Maria Scharapowa (Russland) gewonnen und ihren ersten Grand-Slam-Titel geholt. Die 22-Jährige hat ihren Wohnsitz längst gewechselt. Offiziell ist sie in Monaco zuhausen. In den vergangenen Jahren hatte sich Asarenka, die als erste Weißrussin ein Major-Turnier gewann und an der Spitze der Weltrangliste steht, meist in den USA aufgehalten und dort trainiert.