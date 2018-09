St. Moritz (SID) - Doppel-Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch hat ihren ersten Saisonsieg im Weltcup gefeiert. Bei der zweiten Super-Kombination innerhalb von drei Tagen in St. Moritz gewann die Gesamtweltcupsiegerin nach Super-G und Slalom mit 0,03 Sekunden vor Lindsey Vonn aus den USA. Für die 27 Jahre alte Partenkirchnerin war es der 21. Sieg im Weltcup, der erste seit dem Erfolg im Super-G von Are am 27. Februar 2011. Dritte wurde Nicole Hosp aus Österreich.

"Ich bin schon sehr erleichtert", sagte Höfl-Riesch. Nach dem Super-G am Vormittag hatte sie schon aussichtsreich auf Rang zwei gelegen, 0,23 Sekunden hinter Vonn. Die Amerikanerin hatte die erste Super-Kombination am Freitag und vor Höfl-Riesch die Abfahrt am Samstag gewonnen. Sie baute damit ihre Führung im Gesamtweltcup weiter aus, liegt mit 1250 Punkten weit vor Tina Maze aus Slowenien (863) und Titelverteidigerin Höfl-Riesch (696).

Lena Dürr (Germering), die sich im Super-G am Vormittag mit der hohen Startnummer 49 auf Rang 10 vorgekämpft hatte, patzte im Slalom schwer und fiel auf den 25. Platz zurück.