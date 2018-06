Dallas (SID) - NBA-Champion Dallas Mavericks hat das Comeback seines Superstars Dirk Nowitzki mit einem knappen 101:100-Sieg nach Verlängerung gegen die San Antonio Spurs gekrönt. Nowitzki, der wegen seiner Knieprobleme vier Spiele ausgesetzt hatte, steuerte insgesamt zehn Punkte und zwölf Rebounds zum Sieg der Mavs bei. Matchwinner der Mavericks war Guard Jason Terry, der 34 Punkte erzielte und in der Verlängerung mit zwei verwandelten Freiwürfen 17,9 Sekunden vor dem Ende die entscheidenden Treffer setzte.

In der Tabelle der Southwest Division übernahm Dallas damit die Führung vor den Houston Rockets und den San Antonio Spurs. In der Western Conference sind die Mavericks mittlerweile auf Platz vier hinter Oklahoma City Thunder, den Denver Nuggets und den Los Angeles Clippers vorgerückt.

Am Montag tritt Dallas bei den Phoenix Suns an, ehe am Mittwoch und Freitag die beiden Heimspiele gegen die Oklahoma City Thunder und die Indiana Pacers stattfinden.