Berlin (dpa) - Mit Rabatten bis zu 50 Prozent hat am Montag der Winterschlussverkauf in Deutschland begonnen. Drei Viertel aller Geschäfte beteiligten sich an der freiwilligen Aktion, sagte der Sprecher des Handelsverbands HDE, Kai Falk, in Berlin.

Die klirrende Kälte, die in Deutschland gerade Einzug gehalten hat, kommt der Bekleidungsbranche gerade recht: Denn nach dem bislang milden Winter sind die Regale und Lager mit warmen Mäntel, Winterschuhen und Wintersportausrüstung noch ziemlich voll. Bis März müsse aber wieder Platz sein für die Frühjahrs- und Sommermode, sagte Falk.

Die heiße Phase des Schlussverkaufs dauert etwa 14 Tage.