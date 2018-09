Ottawa (SID) - Eishockey-Stürmer Marián Gáborik war der Mann des Abends beim Allstar-Spiel der nordamerikanischen Profiliga NHL. Der Slowake steuerte beim 12:9 seines Teams Chara gegen das Team Alfredsson gleich drei Treffer sowie einen Assist bei und wurde zum wertvollsten Spieler (MVP) des Abends gewählt.

In Abwesenheit der beiden Topstars Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins) und Alexander Owetschkin (Washington Capitals) entwickelte sich in der Arena der Ottawa Senators ein munteres Spiel ohne große Defensivarbeit, dafür mit vielen Toren. Nach zwei ausgeglichenen Dritteln drehte die Auswahl von Kapitän Zdeno Chara von Stanley-Cup-Sieger Boston Bruins auf und schoss im letzten Drittel noch sechs Treffer.

Daniel Alfredsson, Kapitän der gegnerischen Mannschaft, steuerte zwei Tore bei, konnte die Niederlage seines Teams aber nicht verhindern. Olympiasieger Crosby stand wegen der Folgen zweier Gehirnerschütterungen sowie einer erst vor wenigen Tagen diagnostizierten Halswirbelverletzung nicht zur Verfügung, Owetschkin hatte wegen einer Sperre freiwillig auf seine Teilnahme verzichtet.

Spielführer Chara hatte seinen großen Moment bereits am Samstag gehabt. Der Slowake gewann zum fünften Mal in Folge den Wettbewerb um den härtesten Schuss. Der Abwehrspieler, in Boston Kapitän und Mannschaftskollege von Dennis Seidenberg, beschleunigte den Puck bei der jährlichen "Skills Competition" auf 175,1 km/h.

Das Allstar-Spiel wurde zum zweiten Mal im neuen Format ausgetragen. Seit dem vergangenen Jahr können die beiden Spielführer ihre Teams in einem Draft zusammenstellen. Deutsche NHL-Profis waren auch in diesem Jahr nicht dabei.