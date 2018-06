Potsdam (dpa) - Der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel hat die Debatte um einen Sparkommissar für Griechenland kritisiert. Er halte das für eine Wahnsinnsidee, sagte Gabriel bei einer SPD-Vorstandsklausur in Potsdam. Das könne nur jemand tun, der sich im historischen Blindflug befinde. Auch die Grünen kritisieren die von Deutschland angestoßene Debatte. Wer in Gutsherrenart Griechenland einen Sparkommissar diktieren wolle, verschärfe die Krise in Europa, statt zu ihrer Lösung beizutragen, sagte Parteichefin Claudia Roth.

