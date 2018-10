Honululu (SID) - Brandon Marshall hat die American Football Conference (AFC) im 62. Pro Bowl der amerikanischen Profiliga NFL zum Sieg geführt. Der Wide Receiver der Miami Dolphins verbuchte in Honululu beim 59:41-Sieg gegen die National Football Conference (NFC) vier Touchdowns und stellte damit einen Rekord auf. Zuvor hatte die Bestmarke für das alljährliche Allstar-Spiel bei drei Touchdowns gelegen.

Der 27-jährige Marshall wurde nach seiner starken Vorstellung im Aloha Stadion zum wertvollsten Spieler gewählt. "Ich wollte versuchen, MVP zu werden. Man weiß nie, wann man mal wieder dabei ist. Es ist eine große Ehre", sagte der Mann des Tages. Marshall waren in der regulären Saison nur sechs Touchdowns für die Dolphins gelungen. Die Qualifikation für die Play-offs verpasste Miami.

Der Pro Bowl fand zun dritten Mal nacheinander vor dem Super Bowl statt. Das NFL-Finale zwischen den New England Patriots mit dem Deutschen Sebastian Vollmer und den New York Giants findet erst am Sonntag in Indianapolis statt. Früher war das Allstar-Game der traditionelle Abschluss der amerikanischen Football-Saison.

Das Team der AFC kam auf Hawaii erst in der zwiten Hälfte ins Rollen. Nach einem 31:35-Rückstand gelangen Marshall und Co. 28 Punkte in Serie. Die drei Quarterbacks Philip Rivers, Ben Roethlisberger und Andy Dalton warfen jeweils zwei Touchdown-Pässe.