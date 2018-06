Ehingen (dpa) - Die insolvente Drogeriekette Schlecker stellt an diesem Montag mögliche Auswege aus der Krise vor. Am Stammsitz in Ehingen bei Ulm will der vorläufige Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz zusammen mit Vertretern der Familie Schlecker und des Managements das weitere Vorgehen erläutern.

Es ist die erste Pressekonferenz des Konzerns seit den 1990er Jahren. Die Drogeriekette strebt weiterhin ein Insolvenzplanverfahren an und will als Unternehmen komplett erhalten bleiben. Wie viele der rund 30 000 Stellen in Deutschland abgebaut werden, ist bisher unklar.

Vor einer Woche hatte Schlecker Insolvenz angemeldet. Am Wochenende wurde bekannt, dass das Land Baden-Württemberg potenziellen Investoren staatliche Hilfe in Aussicht gestellt hat.