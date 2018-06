Ehingen (dpa) - Die insolvente Drogeriekette Schlecker soll noch eine Chance bekommen. Aus seiner Sicht gebe es einen guten Kern, sagte der vorläufige Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz am Stammsitz des Unternehmens in Ehingen in Baden-Württemberg. Die Mieten der Läden könnten zunächst bezahlt werden, so Geiwitz. Das Gros der unrentablen Filialen sei nun geschlossen. Firmengründer Anton Schlecker steht nach Angaben Geiwitz' aufgrund der Unternehmensform «eingetragener Kaufmann» vor dem persönlichen Ruin.

