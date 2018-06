Amman (dpa) - Außenminister Guido Westerwelle ist heute in Ägypten zu Gast. In Kairo trifft er sich mit Vertretern der christlichen Minderheit und der islamisch-konservativen Partei für Freiheit und Gerechtigkeit. Die aus der Muslimbruderschaft hervorgegangene Partei wurde bei den Wahlen Ende vergangenen Jahres die mit Abstand stärkste Kraft im Parlament. Westerwelle hatte gestern in Jordanien eine Nahost-Reise begonnen. Morgen stehen Israel und die Palästinensergebiete auf dem Programm.

