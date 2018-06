New York (dpa) - Eine Mutter hat in New York ihre beiden Kinder ausgesetzt. Fußgängern war aufgefallen, dass die Mädchen im Alter von drei und fünf Jahren alleine auf einem Gehweg im New Yorker Stadtteil Brooklyn standen. Mama habe sie rausgelassen und sei weggefahren, sagte das ältere Mädchen einem Reporter der «Daily News». Die 26-Jährige konnte ausfindig gemacht werden. Sie wurde wegen Gefährdung des Kindeswohls angeklagt. Die Kinder sind in der Obhut des Jugendamtes.

