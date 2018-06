New York (dpa) - Madonna fordert Liebe: «Give Me All Your Luvin» («Gebt mir all eure Liebe») heißt ihre neue Single, die am Freitag erscheinen soll.

Wie Universal Music am Montag bekanntgab, soll am selben Tag auch das Video Premiere feiern - als Vorbote zu Madonnas Auftritt in der Halbzeitshow beim amerikanischen Super Bowl, dem American Football-Finale, am Sonntag.

Die Single, ein Gemeinschaftsprojekt mit Nicki Minaj und M.I.A., ist die erste Auskopplung aus dem zwölften Studioalbum der US-Sängerin: «MDNA» wurde für den 26. März angekündigt. In New York und Los Angeles aufgenommen, vereint es die Queen of Pop erneut mit William Orbit («Ray of Light»). Ab 10. Februar soll außerdem der Soundtrack zu Madonnas Kinofilm «W.E» erhältlich sein. Für das Lied «Masterpiece» hatte die Sängerin vor zwei Wochen einen Golden Globe erhalten.