Nachrichtenüberblick PANORAMA, Montag, 30.01.2012 - 5 Uhr =

Starke Schneefälle: Tausende in Norditalien ohne Strom

Turin (dpa) - Nach starken Schneefällen waren gestern in Norditalien tausende Menschen zeitweise ohne Strom. Betroffen waren vor allem Alessandria und Asti im Piemont, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. In zahlreichen Haushalten mit insgesamt etwa 9000 Menschen sei der Strom ausgefallen, vor allem nach Leitungsbrüchen durch das Gewicht der Schneemassen. 200 Techniker waren nach den Angaben seit der Nacht zum Sonntag im Einsatz, um die Schäden zu beheben.

FDP fordert Reform des Tierseuchengesetzes

Berlin (dpa) - Die FDP fordert eine grundlegende Reform des Tierseuchengesetzes, um das Krisenmanagement bei neu auftretenden Erregern zu beschleunigen. Es sei «ein viel zu schwerfälliges Verfahren», dass Anzeigepflichten dafür heute nur gemeinsam mit dem Bundesrat eingeführt werden könnten, sagte die agrarpolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, Christel Happach-Kasan, der Nachrichtenagentur dpa. Der Bund müsse die Möglichkeit erhalten, dies per Eilverfahren zunächst allein zu regeln. Wegen des globalen Handels dürften künftig öfter in Deutschland unbekannte Krankheiten auftreten, wie gerade das Schmallenberg-Virus bei Schafen und Rindern

«Concordia»-Krisenstab: Ziel ist jetzt Schutz der Umwelt

Giglio (dpa) - Mehr als zwei Wochen nach der Havarie des Kreuzfahrtschiffes «Costa Concodia» ist für den Krisenstabsleiter Franco Gabrielli nun der Schutz der Umwelt vor einer Ölpest das vorrangige Ziel. Erst sei es darum gegangen, Leben zu retten, jetzt bleibe das Ziel, einen Umweltnotstand zu verhindern, sagte Gabrielli nach einem Bericht der italienischen Nachrichtenagentur Ansa. In den Tanks der gekenterten «Costa Concordia» lagern etwa 2300 Tonnen Treibstoff, der noch nicht abgepumpt werden kann.

Calixto Bieito inszeniert «Freischütz» in Berlin

Berlin (dpa) - Viel Blut und nackte Haut: Der Spanier Calixto Bieito hat den deutschen Opernklassiker «Der Freischütz» in Berlin als Bürgerkrieg inszeniert. Bei der Premiere am Sonntagabend in der Komischen Oper erntete Bieito gemischte Reaktionen aus dem Publikum, während das Ensemble um den Dirigenten Patrick Lange viel Applaus ernhielt. Bieito, der wegen seiner drastischen Darstellungen auf der immer wieder für Aufregung sorgt, ließ Carl Maria von Webers 1821 uraufgeführtes Werk im dunklen Wald spielen - inklusive umfallender Bäume und einem echten Schwein. Gefeiert wurden vor allem Vincent Wolfsteiner als Max und Ina Kringelborn als seine Geliebte Agathe.

Rauch im Cockpit: Qantas-Jet macht Notlandung

Sydney (dpa) - In Queensland in Australien ist ein Quantas-Passagierjet notgelandet. Die Besatzung hatte auf dem Weg von Darwin nach Brisbane Rauch im Cockpit bemerkt. An Bord der Maschine waren 160 Menschen, verletzt wurde niemand. Auf dem abgelegenen Flughafen in Mount Isa landen üblicherweise keine Passagiermaschine landen. Die Menschen mussten in Gepäckkörbe steigen, die dann von einem Gabelstapler vorsichtig am Boden abgesetzt wurden. Nach einer Untersuchung ging der Flug mit etwa acht Stunden Verspätung weiter.

Pfusch am Bau: Häftling flieht durch Oberlicht

Bochum (dpa) - Ein schlecht eingebautes Oberlicht hat ein Häftling im Bochumer Gefängnis zur Flucht genutzt. Wie Polizei und Justizvollzugsanstalt bestätigten, war der 47-Jährige am Sonntag entkommen, als er die Räume der Besucherkontrolle reinigen sollte. Nach Angaben der JVA gibt es dort zwar ein Fenster aus Panzerglas - das sei aber mangelhaft eingebaut worden. Die Suche nach dem Mann, bei der unter anderem auch ein Hubschrauber eingesetzt wurde, verlief ohne Erfolg. Der Mann saß seit Ende 2010 wegen mehrerer Diebstähle in Drogeriemärkten im Gefängnis und gilt als ungefährlich.